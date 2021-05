Record, il Milan di Pioli entra nella storia: mai così tante in Serie A. Il dato

Con il successo ottenuto in casa della Juventus ieri sera per 3-0 il Milan ha stabilito un nuovo record personale in Serie A

Il Milan ha stabilito il proprio record di vittorie in trasferta (17) considerando tutte le competizioni in una singola stagione. La formazione rossonera guidata sta Stefano Pioli entra così nella storia raggiungendo un filotto di successi corsari che spingono il Diavolo sempre più verso la qualificazione in Champions League.

La vittoria ottenuta ieri è la prima nella storia del Milan nella nuova casa della Juventus, un’altra grande soddisfazione per i rossoneri e per il tecnico emiliano.