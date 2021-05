Milan, vittoria allo Stadium: è la prima della storia rossonera

Il Milan ha ottenuto questa sera la prima vittoria della sua storia allo Stadium della Juventus

E’ terminato 3-0 per il Milan il posticipo della trentacinquesima giornata. Juventus annientata grazie alle reti di Brahim Diaz, Rebic e Tomori. Tre punti cruciali conquistati dagli uomini di Pioli, che possono guardare ora alla corsa Champions con più confidenza e sicurezza.

Si tratta della prima vittoria da parte dei rossoneri allo Stadium. In tutti e nove le stagioni in cui ha vinto lo Scudetto infatti, la Juventus aveva colto nove vittorie in casa contro il Milan. Due i pareggi, ma in Coppa Italia.