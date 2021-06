Rebus Pobega: ecco quando il Milan deciderà se tenerlo o meno

Rebus Pobega: il centrocampista del Milan, rientrato dal prestito allo Spezia, verrà testato da Pioli in ritiro. Ecco il programma rossonero

Il Milan sta riflettendo riguardo al futuro di Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano, l’anno scorso in prestito allo Spezia, è molto apprezzato anche nei piani alti di via Aldo Rossi e pertanto non verrà posto sul mercato finché Stefano Pioli non lo testerà in ritiro con il resto del gruppo.

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport infatti per il centrocampista classe ’99 non è improbabile ipotizzare una permanenza anche alla luce degli obblighi relativi ai giovani cresciuti nel vivaio da inserire nella lista Champions.