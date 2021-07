Rebus Ilicic: si allena con l’Atalanta ma la cessione sembrerebbe vicina

Josip Ilicic si sta allenando con l’Atalanta in questi giorni ma il suo futuro a Bergamo parrebbe tutt’altro che certo. Il Milan vigile

Josip Ilicic in questi giorni si sta allenando con l’Atalanta ma il suo futuro a Bergamo è tutt’altro che blindato. Lo sloveno, come riporta il Quotidiano Sportivo, in edicola questa mattina, sarebbe vicino alla cessione.

Il Milan sarebbe il club più interessato. Il Diavolo è alla ricerca di un nuovo trequartista, da affiancare a Brahim Diaz. Il club bergamasco, però, chiederebbe almeno 8-9 milioni di euro. I rossoneri non si spingerebbero oltre a 5 milioni, essendo il giocatore in scadenza con un’età superiore ai 30 anni.