Rebic all’ultima chiamata: il suo futuro al Milan è in bilico. Il croato ha deluso le aspettative sin qui

Come scrive Tuttosport quella di Torino per Ante Rebic somiglia molto ad un’ultima chiamata. I granata sono la vittima preferita del croato che quando gioca nel capoluogo piemontese (contro Toro o Juventus) molto spesso va in gol.

Il club rossonero vuole una risposta da Ante che in questa seconda parte di stagione ha tradito le aspettative rispetto ai due anni precedenti. Il suo finale di campionato sarà fondamentale per guadagnarsi la conferma in rossonero.