Rebic, titolare a Parma: Ibra chiede continuità sulla sinistra dopo i tanti cambi per cercare di trovare un punto di riferimento adatto. Come ricorda Gazzetta dello sport, il croato non scende in campo come titolare da oltre un mese, intorno a lui cambi e prove da parte di Pioli per cercare di trovare il punto di riferimento adatto su quella corsia che quest’anno ha fornito meno certezze dal punto di vista offensivo.

TITOLARE- Dunque Rebic titolare, contro la Samp era sato Krunic a prendere il suo posto, oggi Ibra spera e desidera ripartire con un punto di riferimento che sarà sempre lo stesso da qui al termine della stagione.