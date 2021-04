Ct Croazia: «Rebic spalla ideale di Ibra. Su Mandzukic...»

Zlatko Dalic, ct della Croazia ha aprlato anche dei due attaccanti croati attualmente al Milan. Le sue parole

«In questa stagione Ante è stato sfortunato per l’infortunio, ma dà molto alla squadra: aggressività, velocità, forza. È un buon partner per Ibra. Per Mandzukic non è facile tornare subito al top, nessuno dovrebbe aspettarsi che sia lo stesso di prima. Ma è già in forma e ha solo bisogno di tempo: lui ha vinto ovunque e aiuterà il Milan».