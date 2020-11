Rebic, obiettivo tornare ai livelli pre infortunio fin da subito

Rebic, obiettivo tornare ai livelli pre infortunio, è chiaro che sarà così ma ciò che conta è farlo fin da subito, purtroppo il tempo è poco

Rebic, obiettivo tornare ai livelli pre infortunio, è chiaro che sarà così ma ciò che conta è farlo fin da subito, purtroppo il tempo è poco. Come riporta il Corriere della sera, contro il Napoli, il Milan si affiderà anche alle sue giocate, oltre a quelle di Ibra.

TITOLARE DOPO TANTO TEMPO- Come fa notare il quotidiano, l’attaccante croato ritrova una maglia da titolare a distanza di tempo, la voglia di tornare subito al pre infortunio è tanta come il desiderio di cancellare immediatamente quei dolorosissimi momenti di Crotone, dove il gomito gli rimase sotto il peso del corpo in caduta. Era fine settembre, sono passati quasi due mesi. Il Milan lo mette alla prova.

MILAN IN ATTESA- Il Milan dal canto suo terrà sott’occhio la prestazione del giocatore per valutare prima di tutto una cosa importante: la reazione a quanto accaduto. Può capitare, non sarebbe il primo caso, che un giocatore inizialmente possa avere paura di farsi male di nuovo, nel suo caso non si tratta di problema muscolare ma di articolazione, questo dovrebbe rendere il tutto un po’ più stabile. La condizione atletica farà il resto.