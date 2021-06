Rebic non punge, decisiva la Rep. Ceca per la Croazia

La Croazia di Rebic esce sconfitta dalla partita contro l’Inghilterra. Rebic non punge, impalpabile anche l’interista Perisic

L'unico a salvarsi è Modrid che ha orchestrato (a ritmi lenti) il gioco. Decisivo Sterling per l'Inghilterra che ora è in testa è al girone.

Per i balcanici diventa decisiva la prossima sfida con la Rep. Ceca.