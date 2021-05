Ante Rebic è stato convocato dalla Croazia per i prossimi campionati europei. Insieme al rossonero, anche Pasalic, Brozovic e Badelj. Ecco la lista diramata dal ct dei croati:

