Rebic non ancora negativo: il croato non si è ancora allenato a Milanello

Rebic è stato trovato positivo alla vigilia della sfida con la Juventus: il Milan dovrà aspettare ancora prima di riabbracciarlo

L’esterno croato è ancora positivo e non si è radunato a Milanello per la ripresa dei lavori in vista della partita di lunedì col Cagliari. Pioli spera di riaverlo presto a disposizione in un periodo ricco di impegni.

STESSA SORTE PER KRUNIC – Anche Rade Krunic non ha smaltito la positività al Covid e non si è ancora riaggregato al gruppo rossonero. L’arrivo di Meitè però tampona almeno questa situazione.