Real Madrid Milan, Fonseca gongola! La mossa funziona, il giudizio non ammette repliche

Real Madrid Milan, Fonseca indovina la mossa Yunus Musah: i giudizi del giorno dopo non lasciano dubbi. Prestazione clamorosa

Musah, schierato a sorpresa da Fonseca contro il Real Madrid, è stato determinante per la vittoria del Milan al Bernabeu per 1-3. Anche lui ha ricevuto voti positivi in pagella.

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Esterno offensivo nel 4-2-3-1, ma in fase di non possesso fa il terzino destro. Copre tutta la fascia destra con personalità e stando attento a non sbagliare

TUTTOSPORT 7 – Fonseca gli affida il compito di aiutare Emerson a limitare Vinicius. Missione compiuta

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – L’ago della bilancia. In fase di non possesso diventa il quinto di difesa per aiutare Emerson su Vinicius. Sale sulla trequarti quando il Milan attacca. I raddoppi sono fondamentali