Real Madrid Milan, ecco quando rientreranno i rossoneri

Real Madrid Milan, la decisione: ecco quando la squadra rossonera rientrerà in Italia dopo il trionfo al Bernabeu

Trionfo totale del Milan a Madrid. Contro il Real i rossoneri offrono una prova di altissimo livello e si impongono per 3-1 con le reti di Thiaw, Morata e Reijnders.

La squadra però non rientrerà subito in Italia. Complice la chiusura dell’aeroporto di Madrid, il Milan resterà in Spagna ancora una notte e sarà di ritorno a Milano nella giornata di domani.