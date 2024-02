Razzismo Maignan, Leao sull’episodio di Udine: «Non finirà mai ma dobbiamo provare a fare questa cosa»

Razzismo Maignan, Leao torna sull’episodio: «Non finirà mai ma dobbiamo provare a fare questa cosa». Le dichiarazioni durante la presentazione del libro

Durante la presentazione del suo libro, ‘Smile‘, l’attaccante del Milan Leao ha analizzato l’episodio di razzismo che coinvolto Maignan a Udine.

RAZZISMO – «Noi giocatori dobbiamo essere i primi a dover fare qualcosa. Il Milan in questa situazione è andato subito avanti, ha provato a far qualcosa per questa situazione difficile per Maignan, così come per tutti i giocatori. Proviamo a spingere, fare sempre qualcosa in più. Il razzismo non finirà mai ma dobbiamo provare a fare qualcosa in più per essere contro».

LE PAROLE DI LEAO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SMILE”