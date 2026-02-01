Ravezzani non ha dubbi: «Con Mateta il Milan fa un’operazione importante. Sarebbe inaccettabile se…»

Ravezzani parla così della possibilità di vedere Mateta al Milan già in questa sessione di mercato. Ecco le sue parole

Il calciomercato del Milan si infiamma proprio nelle ultime ore della sessione invernale. L’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri è Jean-Philippe Mateta. Il club rossonero ha già raggiunto un’intesa di massima con il Crystal Palace per una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro: inizialmente l’operazione era stata bloccata per l’estate, ma la dirigenza sta spingendo per portare il centravanti a Milanello immediatamente.

Il giocatore ha già espresso chiaramente la sua volontà, trovando un accordo per un contratto da circa 3,5 milioni a stagione. Tuttavia, la fumata bianca definitiva è legata a un incastro internazionale: gli inglesi libereranno il francese solo dopo aver tesserato un sostituto all’altezza (si parla di Strand Larsen dei Wolves). In attesa dello sblocco, Mateta non è stato convocato per l’ultimo match di campionato, segnale inequivocabile di una rottura ormai insanabile con le Eagles.

Ravezzani e un’operazione di spessore

Sulla questione è intervenuto anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha promosso con decisione le mosse del club di Via Aldo Rossi. «L’onestà intellettuale contempla che le critiche o gli elogi a un club siano fatti a prescindere da simpatie o antipatie. Se il Milan prende Mateta fa un’operazione importante» ha dichiarato il giornalista su X. Ravezzani ha poi aggiunto che sarebbe stato «inaccettabile» vedere altre concorrenti, come la Roma, rinforzarsi mentre i rossoneri restavano a guardare.

