Ravezzani difende Allegri e la sua filosofia di gioco: «Il suo stile di gioco non è nato oggi, anche il Real di Ancelotti giocava come questo Milan…»

Ravezzani riflette sulla filosofia tattica di Allegri dopo la sfida contro il Como, tracciando un parallelo con il Real Madrid

Il Milan di Massimiliano Allegri esce dal Sinigaglia con punti preziosi, ma non senza sollevare interrogativi sulla tenuta difensiva. Secondo Fabio Ravezzani, la vittoria è figlia di una filosofia precisa che accetta il dominio avversario per colpire nei momenti chiave. Il Direttore ha infatti sottolineato: «Allegri ha dei meriti, forse anche quello di avere un po’ di fortuna, ma non dimentichiamo che la sua filosofia non è nata oggi. In Spagna tutti sanno che il Real di Ancelotti giocava come il Milan di Allegri: subiva, accettava di farsi attaccare e poi, sfruttando la qualità, ripartiva in contropiede».

Questa strategia, pur efficace nel risultato, ha evidenziato le croniche lacune del reparto arretrato. Nonostante la crescita di De Winter, il pacchetto difensivo continua a mostrare incertezze preoccupanti. Gabbia rimane un elemento con limiti noti e Tomori viene spesso percepito come inaffidabile. Persino il super protagonista della serata, Mike Maignan, è finito sotto la lente d’ingrandimento per una mancata uscita in occasione del primo gol lariano.

Ravezzani, le scelte tattiche per arginare la spinta del Como

Proprio per sopperire a queste fragilità, l’allenatore ha cercato di correre ai ripari con un cambio di modulo. Ravezzani spiega infatti che: «Ha provato Allegri saggiamente a schierare una difesa a 4 per contenere il Como. Ha funzionato? No, perchè il Como meritava di vincere». Tuttavia, la capacità del tecnico di leggere le sofferenze del match ha permesso ai rossoneri di restare a galla.

In conclusione, il Milan attuale sembra aver accettato la propria natura di squadra che sa soffrire. Come evidenziato dal Direttore, Allegri ha predisposto la gara sapendo che il Como avrebbe messo pressione, ma confidando nel fatto che «poteva essere superato con questo tipo di ripartenze». Resta da capire se questo pragmatismo sarà sufficiente per i vertici della classifica.

