Ravezzani: «L’Inter ha più pressione dal Milan, soprattutto dopo il derby»

Il direttore di Telelombardia Ravezzani ha parlato della lotta scudetto: le parole sull’Inter a Radio Marte

Parla Fabio Ravezzani sulla lotta Scudetto.

«Moggi e il Napoli da Scudetto? Non penso che una vittoria significherebbe quello, l’Inter mi sembra improbabile che perda lo Scudetto, il Napoli se arriva secondo o terzo ha fatto tantissimo. Più pressione da Milan o Napoli? Direi dal Milan ma per questioni ovvie, peraltro ha vinto il derby in una maniera un po’ rocambolesca. Certo che se il Napoli batte l’Inter allora si accredita proprio il Napoli come prima vera rivale. La differenza in questo momento la faranno i grandi attaccanti. Se Osimhen va in temperatura allora può trascinare la squadra, molto dipenderà da lui e da Lautaro. D’Ambrosio al posto di Bastoni? Finora l’ha sostituito sempre lui, anche perché le altre alternative non sono molto conviventi. Il vero problema dell’Inter secondo me sarà in attacco»