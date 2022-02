Ravezzani: «Frase pessima di Cutrone, ma peggio di lui...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Fabio Ravezzani, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato il caso legato al labiale di Cutrone

«Cutrone mormora una frase (pessima) su un avversario a un compagno in panchina. Molto peggio di lui però sono quelli che la mettono in circolo per fare i moralisti. Si guardassero dentro, prima».