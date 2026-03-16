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Ravezzani avverte: «La vera delusione è quel giocatore! Ad oggi il suo contributo non è superiore ad Adli»

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48 minuti ago

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Ravezzani

Ravezzani avverte su quello che secondo lui è un focus importante sulle mancanze del Milan in questa stagione. Ecco di chi si tratta

Il giorno dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio all’Olimpico, nella 29ª giornata di Serie A, continuano le analisi e le critiche sulla prestazione della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Tra i temi più discussi c’è anche il rendimento di Ardon Jashari, centrocampista rossonero arrivato in estate con grandi aspettative.

A intervenire sulla questione è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che ha espresso il proprio giudizio attraverso un post pubblicato su X. Il giornalista ha definito il rendimento del centrocampista al di sotto delle attese, soprattutto considerando l’investimento fatto dal club.

Jashari Milan, il giudizio di Ravezzani

Secondo Ravezzani, il contributo del centrocampista svizzero non ha ancora inciso in maniera significativa nel gioco del Milan, nonostante le qualità tecniche mostrate a tratti.

RAVEZZANI SU JASHARI – «La vera delusione del Milan, al momento, resta Jashari. 40 mln per un centrocampista elegante nei movimenti ma poco più. Poco fisico, poco incline al gol. A oggi il suo contributo non è stato superiore ad Adli. L’infortunio non può essere una spiegazione, ormai. Deve migliorare».

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