Ravezzani critica il Milan dopo l’ingaggio di Fullkrug: le parole sulla gestione rossonera

Ravezzani, sul suo profilo X, critica così il Milan dopo l’ingaggio di Niclas Fullkrug: ecco le parole del giornalista

L’acquisto di Niclas Füllkrug, arrivato dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha scatenato la reazione di Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia, attraverso un post su X, ha messo nel mirino la filosofia societaria del Milan, accusando la dirigenza di muoversi seguendo uno “schema” che privilegia soluzioni temporanee e low cost rispetto a una reale programmazione tecnica.

Ravezzani ha richiamato alla memoria i numerosi nomi accostati o transitati in rossonero negli ultimi dodici mesi (citando profili come Fonseca, Conceicao, Walker e Sottil), accomunati da una permanenza o da un interesse limitato a brevi finestre temporali. Secondo il giornalista, questa tendenza a “programmare a 6 mesi” è un vizio di forma della gestione Furlani, una strategia che raramente si traduce in successi sportivi concreti o nella costruzione di un ciclo vincente.

Ravezzani, Il primato del bilancio sulle ambizioni sportive

Il cuore della critica di Ravezzani risiede nel paradosso tra salute finanziaria e competitività sul campo. “Il bilancio sorride e questo sembra contare più di tutto”, ha affermato con una punta di sarcasmo, evidenziando come la priorità della proprietà sembri essere la tenuta dei conti piuttosto che il rafforzamento strutturale della rosa. Se da un lato il prestito di Füllkrug rappresenta un’operazione sicura sotto il profilo economico, dall’altro viene letta come l’ennesima toppa messa a una falla che richiederebbe investimenti di ben altra portata e durata.