Raspadori Inter: irrompe il Milan. Derby per il gioiello del Sassuolo

Raspadori è nel mirino dell’Inter per l’attacco di Inzaghi: sul talento del Sassuolo c’è anche la concorrenza del Milan

Aumenta la concorrenza per l’Inter nella corsa a Giacomo Raspadori, rivelazione e gioiellino in forza al Sassuolo. Il classe 2000 è da tempo sul taccuino dei nerazzurri, ma adesso sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta cercando un profilo giovane e di talento per l’attacco e lo avrebbe individuato nel nazionale azzurro, convocato da Mancini per gli Europei. Il Milan potrebbe andare all’assalto di Raspadori con il tesoretto incassato dalle eventuali cessioni di Leao e Hauge. L’attaccante ha un prezzo importante e il Sassuolo non è disposto a far sconti sul mercato.