Ranieri Roma, niente riposo dopo il 5-0 al Parma: giallorossi già al lavoro verso il Milan

Ranieri Roma, niente riposo dopo il 5-0 al Parma: i giallorossi sono già al lavoro verso il match col Milan. Il retroscena da Trigoria

Ranieri non ha concesso riposo alla Roma dopo il 5-0 al Parma e il buon rendimento delle ultime partite.

Come raccontato da Mangiante a Sky Sport 24, infatti, i giallorossi questa mattina si sono ritrovati a Trigoria per iniziare a preparare il match col Milan in programma domenica sera. La roma si allenerà ogni giorno tranne che a Natale.