Ranieri: «Nella Francia si nota lo spirito di sacrificio di Giroud». Le parole dell’ex allenatore tra le altre di Juventus, Inter e Roma

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport della finale tra Argentina e Francia, soffermandosi sui Blues. Ecco le parole dell’ex allenatore tra le altre di Juve, Inter e Roma:

«Francia e Argentina sono due squadre vere, che non vivono soltanto grazie all’estro delle loro stelle principali. I Bleus sono soprattutto un collettivo che finora ha saputo sopperire anche alle assenze di gente come Pogba, Kante, Benzema. Avete notato lo spirito di sacrificio di Giroud? Contro il Marocco si è spompato per seguire Amrabat fino a metà campo, togliendo così molte linee di passaggio al centrocampista della Fiorentina. Rabiot sta giocando un ottimo Mondiale, ma Tchouameni sta facendo davvero bene. Poi c’è Mbappé, che quando parte in velocità non riesce a fermarlo nessuno. Forse è il giocatore che per certi versi ricorda di più Ronaldo il Fenomeno, perché ha tecnica e velocità»