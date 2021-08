Ranieri: «L’Inter ha smontato la squadra dello scudetto. Ecco cosa mi aspetto»

Ranieri: «L’Inter parte in salita, ma senza Lukaku tutta la Serie A è più povera. L’addio di Conte era un segnale»

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha parlato della situazione in casa Inter, concentrandosi in modo particolare sulla delicata partenza di Romelu Lukaku. Di seguito le sue parole.

ADDII – «L’addio di Conte è stato il segnale di quello che sarebbe accaduto. Via Conte, Hakimi e Lukaku: in due mesi l’Inter ha smontato la squadra dello scudetto».

LUKAKU – «È andato via un punto di riferimento fondamentale. Lukaku non è solo una forza della natura e un cannoniere di livello mondiale: era anche una delle pedine essenziali del gioco interista. È una grande perdita per tutta la Serie A».

INZAGHI – «Per Inzaghi è un inizio in salita, ma Simone è bravo. Mi aspetto una reazione importante».