Ramazzotti parla di Maignan e il rinnovo con il Milan: dal “freddo” dell’estate a una situazione più “fluida”

Ramazzotti, su La Gazzetta dello Sport, parla così della situazione di Mike Maignan: tra Milan e rinnovo

Il Milan rompe gli indugi per il futuro di Mike Maignan. Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha presentato ufficialmente una proposta di rinnovo al portiere francese, equiparandolo ai massimi livelli salariali della rosa.

La dirigenza ha messo sul piatto 7 milioni di euro netti a stagione (bonus inclusi), la stessa cifra percepita da Rafael Leao. Sebbene la richiesta iniziale dell’entourage del portiere fosse leggermente superiore (7,5 milioni fissi più bonus), l’offerta del Milan rappresenta lo sforzo massimo per convincere “Magic Mike” a legarsi ancora ai colori rossoneri, rendendolo di fatto il più pagato del gruppo insieme al numero 10.

Ramazzotti, da certezza d’addio a situazione fluida

Il clima attorno al rinnovo sembra essere cambiato radicalmente rispetto alla scorsa estate. Se prima la partenza del portiere verso una nuova avventura europea pareva quasi scontata, oggi la situazione appare decisamente più aperta.

Il pressing costante di Massimiliano Allegri, della società e dei compagni di squadra sta avendo effetto: Maignan si sente lusingato dalla stima totale dell’ambiente e starebbe riflettendo seriamente su quella che sarebbe, a tutti gli effetti, una scelta di vita. A breve è previsto un incontro decisivo tra le parti per guardarsi negli occhi e capire se ci siano i margini per la fumata bianca definitiva.