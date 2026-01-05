Ramazzotti esalta Leao: «A Cagliari ha stretto i denti perché i compagni avevano bisogno di lui»

Ramazzotti, su La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Rafael Leao dopo la brillante prestazione contro il Cagliari

Il Milan ha scoperto un nuovo Rafael Leão. Non si tratta solo di una questione tattica, ma di una vera e propria evoluzione mentale. Secondo Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, il portoghese è apparso più convinto, continuo e consapevole dei propri mezzi. Nonostante lo “sfratto” dall’amata fascia sinistra deciso da Massimiliano Allegri, il calciatore ha risposto con i fatti, trasformandosi in un centravanti spietato e decisivo.

La scelta del tecnico di Livorno, inizialmente dettata dall’emergenza estiva e dall’assenza di Gimenez, è diventata una soluzione permanente e vincente. Allegri, primo sostenitore di Rafa fin dal suo arrivo in rossonero, è riuscito a incanalare il talento dell’ex Lille verso la porta: i risultati parlano chiaro, con gol pesanti che hanno regalato vittorie per 1-0 contro Lazio e Cagliari, oltre alla doppietta che ha piegato la Fiorentina.

Ramazzotti, leader nel momento del bisogno: lo spirito di sacrificio a Cagliari

La crescita di Leão si misura anche attraverso il suo spirito di sacrificio. Nella recente trasferta contro il Cagliari, con Nkunku indisponibile e Pulisic frenato da problemi fisici, il numero 10 «ha stretto i denti perché i compagni avevano bisogno di lui». Pur non essendo al meglio, si è adattato a giocare spalle alla porta facendo da punto di riferimento per la squadra, prima di trovare la zampata vincente su assist di Rabiot.

Questo nuovo spirito da trascinatore è figlio di una voglia di riscatto dopo un’annata chiusa con grandi numeri personali ma pochi trofei di squadra. Ora, con un Allegri che lo sprona costantemente e un ruolo che lo mette al centro dell’area di rigore, Leão sembra aver trovato la chiave per fare il salto di qualità definitivo. Il Milan si gode il suo nuovo bomber, un giocatore che ha saputo cambiare pelle per diventare l’arma totale della corsa scudetto.