Rakitic: «Modric solo un altro anno? Per lui la prima cosa è il bene della squadra. Se serve fa anche il Gattuso»

Rakitic pazzo per Luka Modric, le parole dell’ex centrocampista croato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport

Ivan Rakitic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato di Luka Modric esaltandolo sia come calciatore che come uomo. Queste le sue dichiarazioni:

Modric ha tre anni più di lei, non le fa effetto vederlo giocare ancora? «Sinceramente no, perché Luka è diverso da tutti gli altri. Ha una passione incredibile e fisicamente pare ancora un ragazzino».

Al Milan sperano di goderselo per un altro anno… «Solo uno? Per come lo vedo io, Modric può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno».

Per ora si gioca lo scudetto: ha ancora la possibilità di vincerlo? «L’Inter ha sette punti in più ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e

può giocarsi le sue chance. Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei».

Non fosse adesso, magari l’anno prossimo? Ha un’opzione… «Chi lo sa (ride ndr). Ma state

tranquilli che se Luka restasse al Milan, lo farebbe per vincere».

Intanto, a Milano si è adattato a fare pure il mediano… «Perché la prima cosa per lui è il bene della squadra. Se serve che Modric faccia il Gattuso, allora lo fa. È sempre stato intelligente, semplicemente un leader».

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