Raiola serve l’assist al Milan? «Haaland in Serie A non è da escludere»

Il noto procuratore Mino Raiola ha parlato della situazione relativa a Erling Haaland e a un suo possibile passaggio in Serie A

Mino Raiola, procuratore tra gli altri di Erling Haaland, è intervenuto dal palco delle OGR di Torino in streaming, commentando le possibilità sul futuro del suo assistito:

«Ha un grande futuro, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal campo. Lui è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lui lo farà. Haaland in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in Italia non sia da escludere».