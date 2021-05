Raiola rettifica la propria posizione sul PSG, il comunicato

Mino Raiola, tramite un tweet, ha voluto chiarire la sua posizione sulla Ligue 1 dopo l’intervista ad AS

«Nella mia intervista con il quotidiano AS vorrei ulteriormente chiarire che mi sono complimentato col PSG. Il PSG è già una delle squadre d’élite del calcio europeo e sta diventando “storico” per quel che sta facendo. La mia visione del PSG è dimostrata dai grandi giocatori che ho avuto l’onore di portarvi in passato.

Dai giocatori che vi giocano attualmente. E dai giocatori che certamente porterò in futuro. La valutazione che ho fatto sul campionato francese riflette il comune cliché nel calcio. Tuttavia non è certamente un mio pensiero, come si evince dalla natura altamente competitiva del campionato, specialmente nelle ultime stagioni. Inoltre, il PSG ha un grande appeal tra tutti i giocatori che rappresento».