Raiola: «Haaland ha scelto il Dortmund, non è stata una questione di soldi»

Mino Raiola ha parlato del fresco trasferimento di Haaland al Borussia Dortmund, con cifre di commissioni da capogiro

Mino Raiola, intervistato da Telegraph Sport e da Sky Sports, ha commentato il fresco trasferimento portato a termine. Il suo assistito Erling Haaland si è trasferito infatti al Borussia Dortmund, con cifre di commissione e contratto da capogiro. Questo il commento del procuratore:

«L’offerta del Manchester United era buona, ma non è stata una questione di soldi. Semplicemente il giocatore, in questa fase della sua carriera, ha preferito il Borussia Dortmund. aaland però ha deciso che trasferirsi in Premier non era la scelta migliore in questo momento della sua carriera».