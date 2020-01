Mino Raiola attacca duramente la proprietà americana del Milan: secondo il procuratore Elliott deve vendere al più presto

Intervenuto a margine della gara del Rigamonti tra Brescia e Milan, Mino Raiola ha così parlato della sua considerazione riguardo alla proprietà americana di Elliott al Milan: «Non mi piace perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce e non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano. Non credo che neanche Elliott siano pensando che questo sia il vero Milan. Io non ho mai parlato né con Gazidis né con altri, ma se questo è il Milan che vogliono gli consiglio di trovare al più presto un acquirente».

Oltre ad Elliott, Raiola ha anche detto la sua riguardo al futuro di Gigio Donnarumma e il ritorno di Ibrahimovic.