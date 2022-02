Leao: «Con l’Udinese dobbiamo tornare a vincere, ringrazio tutti i tifosi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervistato da Milan Tv, Rafael Leao ha parlato a due giorni dalla sfida contro l’Udinese. Le sue parole:

Voglio continuare così, a fare bene, per aiutare la squadra fino alla fine della stagione e penso che la fiducia dei miei compagni e di tutti quelli che lavorano con me è stata importante per la mia crescita.

I goal arrivano perchè ho la fiducia di fare la differenza in campo. Per quanto riguarda i pali, avrei voluto che tutti fossero entrati perchè sarebbero stati importanti per la mia squadra, anche l’ultimo contro la Salernitana, vincendo avremmo allungato in classifica. Purtroppo la palla non è entrata ma ci proverà di nuovo la prossima volta

La cosa più bella di essere un calciatore è quando i tifosi ti caricano così, mi danno più fiducia per continuare a fare bene e li voglio ringraziare tutti.

Con la Salernitana abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate ma quando non si riesce a vincere l’importante è non perdere per continuare a fare punti in classifica.

Contro l’Udinese dobbiamo partire forte perchè loro in attacco hanno giocatori molto pericolosi ma giochiamo davanti al nostro pubblico ed è l’occasione per tornare a fare i tre punti.