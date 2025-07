MN24 – Raduno Milan, presa di posizione della Curva Sud. Il programma completo dei rossoneri

Raduno Milan, la Curva Sud ha confermato l’assenza al primo giorno della nuova stagione dei rossoneri. Il programma completo

La Curva Sud Milano, cuore pulsante del tifo rossonero, ha annunciato la sua assenza al raduno del Milan in programma domani a Milanello. Una notizia che ha colto di sorpresa molti, considerando l’importanza di questo primo contatto tra la squadra e il nuovo corso, guidato dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. L’ufficialità arriva direttamente da un comunicato della tifoseria organizzata, ripreso da Milannews24, lasciando intendere un possibile malumore o una presa di posizione significativa da parte della componente più calda del tifo milanista.

Il Programma di Domani a Milanello: Allegri Prende le Redini

Nonostante l’assenza della Curva Sud, il programma per la giornata di domani, 7 luglio 2025, a Milanello e a Casa Milan rimane fitto e ricco di appuntamenti cruciali per l’inizio della nuova stagione. Sarà una giornata interamente dedicata al lancio del nuovo ciclo targato Allegri, un ritorno che ha generato grandi aspettative tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La mattinata sarà interamente dedicata al primo allenamento della squadra sotto la guida del tecnico livornese. I giocatori scenderanno in campo, presumibilmente per i primi test atletici e le prime indicazioni tattiche, sul campo interno di Milanello, lontano dagli occhi indiscreti. Questo permetterà ad Allegri di iniziare a lavorare in un ambiente più controllato, gettando le basi per la preparazione atletica e l’assetto tattico che caratterizzeranno il suo secondo mandato al Milan. Sarà un momento fondamentale per osservare l’approccio del nuovo mister e le prime risposte della squadra.

Il pomeriggio vedrà un altro momento clou: alle ore 13, infatti, è prevista la conferenza stampa di Massimiliano Allegri a Casa Milan. Un appuntamento imperdibile per la stampa e per i tifosi che seguiranno le prime parole del tecnico dopo il suo ritorno. In questa occasione, Allegri esporrà la sua visione per la nuova stagione, parlerà degli obiettivi, della filosofia di gioco e, probabilmente, darà i primi indizi sulle strategie di mercato in vista delle prossime settimane. Sarà un momento di grande attenzione mediatica, con giornalisti e opinionisti pronti a scandagliare ogni dichiarazione. Le sue parole saranno cruciali per capire le ambizioni del Milan e come intende affrontare le sfide che lo attendono.

La giornata si concluderà con un appuntamento attesissimo dai tifosi: alle ore 18, infatti, è in programma un allenamento visibile al pubblico sul campo esterno di Milanello. Nonostante l’assenza della Curva Sud, si prevede comunque una notevole affluenza di tifosi desiderosi di vedere da vicino la loro squadra e il nuovo allenatore. Sarà l’occasione per i supporter di assistere ai primi esercizi, alle prime partitelle e alle prime interazioni tra il mister e i giocatori. Questo momento di apertura al pubblico rappresenta un segnale importante da parte della società, che vuole mantenere un legame forte con la propria base di tifosi, offrendo un’opportunità di vicinanza e condivisione. Sarà un modo per sentire il calore dei tifosi e iniziare a creare quella sinergia tra squadra e pubblico che è fondamentale per il successo.

Le Implicazioni dell’Assenza della Curva Sud

L’assenza della Curva Sud al raduno di Milanello solleva naturalmente alcune domande. È un segnale di protesta? O semplicemente una scelta dettata da ragioni interne alla tifoseria? Solo il tempo potrà dirlo. Certamente, il peso specifico della Curva Sud nel panorama del tifo milanista è innegabile, e la loro decisione avrà sicuramente un impatto sull’atmosfera generale del primo giorno di raduno.

Nonostante ciò, la macchina Milan non si ferma. Con il ritorno di Allegri, la società rossonera intende rilanciare le proprie ambizioni e tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La preparazione estiva sarà cruciale per costruire una squadra solida e competitiva, in grado di affrontare al meglio le sfide della Serie A e delle competizioni internazionali. L’attenzione si sposterà ora sul campo, dove Allegri e i suoi uomini inizieranno a lavorare per plasmare il Milan del futuro. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere.

La notizia, come anticipato, è stata rielaborata a partire da quanto riportato da Milannews24, una delle fonti più autorevoli per le notizie sul mondo rossonero, garantendo così l’affidabilità dell’informazione. L’attenzione ora è tutta puntata su domani: il nuovo Milan di Allegri è pronto a partire.