MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il nuovo tecnico del Milan. Orario e dettagli

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà lunedì 7 luglio alle 13. A seguire il primo allenamento della nuova stagione rossonera

La stagione 2025/2026 del Milan è ormai alle porte, e l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri è palpabile. Lunedì prossimo segnerà l’inizio ufficiale di un nuovo capitolo per il club di Via Aldo Rossi, con il classico raduno che darà il via alle danze. Un’annata che si preannuncia ricca di aspettative, soprattutto in virtù del ritorno di un volto noto e amato sulla panchina rossonera: Massimiliano Allegri.

L’agenda del Milan per lunedì è fitta e ricca di appuntamenti cruciali. Il momento clou della giornata, come appreso da Milannews24, sarà senza dubbio la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore milanista, Massimiliano Allegri, in programma alle ore 13 presso Casa Milan. Un evento che i media e i sostenitori attendono con ansia per ascoltare le prime parole del tecnico, le sue visioni per la squadra, gli obiettivi stagionali e le strategie che intende adottare per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La curiosità è tanta per capire come Allegri intenderà plasmare la rosa, quali saranno i principi di gioco e se ci saranno accenni al mercato e ai potenziali nuovi acquisti che andranno a rinforzare l’organico.

Poche ore dopo la presentazione ufficiale, l’attenzione si sposterà sul campo. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18, il primo allenamento della nuova annata sportiva avrà luogo sul campo esterno di Milanello. Sarà il primo contatto tra Allegri e i suoi giocatori, un momento fondamentale per iniziare a instaurare un rapporto e a mettere in pratica le prime direttive tecniche e tattiche. I tifosi sperano di vedere fin da subito un Milan energico, ben organizzato e con la giusta mentalità vincente, caratteristiche che hanno contraddistinto le squadre di Allegri in passato.

Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan è una notizia che ha infiammato l’ambiente. Dopo le sue precedenti esperienze di successo, culminate con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, la tifoseria ripone in lui grande fiducia per rilanciare le ambizioni del club. La sua capacità di gestire i gruppi, la sua esperienza a livello internazionale e la sua conoscenza profonda del calcio italiano sono tutte qualità che lo rendono il profilo ideale per questa nuova sfida. Si cercherà di costruire un Milan solido, competitivo e in grado di affrontare al meglio sia il campionato di Serie A che le competizioni europee.

Questo inizio di stagione è un segnale forte: il Milan è pronto a ripartire con grande determinazione e con un progetto ben definito. La preparazione estiva sarà cruciale per gettare le basi per una stagione di successo. Tutti gli occhi saranno puntati su Milanello e su Casa Milan lunedì, per un giorno che si preannuncia indimenticabile per i colori rossoneri. L’obiettivo è chiaro: tornare a essere protagonisti.