Rabiot da record: i numeri del centrocampista francese lo dimostrano. In Serie A, meglio di lui, ha fatto solo un attaccante…

Rabiot è sempre più fondamentale per questo Milan e i numeri lo dimostrano. Ecco tutte le statistiche del centrocampista rossonero

Quello che stiamo vedendo al Milan è il miglior Adrien Rabiot di sempre? La domanda sorge spontanea dopo la sontuosa prestazione nel 3-0 rifilato al Bologna. È stato lo stesso centrocampista francese a fare il punto della situazione, confermando il suo eccellente stato di forma ma mantenendo i piedi per terra: «Lavoro ogni giorno perché sono convinto di poter crescere ancora». Una dichiarazione che spaventa le avversarie, considerando che l’ex Marsiglia è stato il primo tassello richiesto da Massimiliano Allegri in estate, diventando immediatamente un punto fermo a Milanello.

Per il tecnico livornese, Rabiot è letteralmente insostituibile. I dati parlano chiaro: è sempre partito titolare, fatta eccezione per la sfida di Firenze per un fastidio al piede, e non è mai stato sostituito quando è sceso in campo. La sua capacità di unire quantità e qualità lo rende unico nel panorama della Serie A, agendo come un vero e proprio motore inesauribile per la mediana del Diavolo.

Rabiot, record di corsa e assist: i numeri del dominio francese

La supremazia di Rabiot è certificata da statistiche impressionanti raccolte da La Gazzetta dello Sport. Il francese primeggia nella distanza media percorsa con 10,9 chilometri a partita, ma non si limita a correre. Tra i rossoneri è primo per assist (4) e per premi come migliore in campo (3), condividendo il primato con stelle del calibro di Pulisic, Maignan e Modric. Inoltre, vanta una media voto mostruosa di 6,73, seconda solo a quella del Pallone d’Oro croato.

Oltre alla tecnica, Adrien garantisce quella “sostanza” necessaria nei momenti difficili. Non ha paura del contatto fisico, risultando il giocatore più “scorretto” della rosa con 1,2 falli a partita. Ma è in zona gol che sta facendo la differenza: «Dallo scorso dicembre, Adrien è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A», con un bottino di sette partecipazioni totali tra reti e passaggi vincenti. Solo Lautaro Martinez ha fatto meglio di lui per impatto nelle gare in trasferta, confermando che questo Rabiot è, senza ombra di dubbio, “tanta roba”.