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Rabiot Milan, stop precauzionale del centrocampista francese in ritiro con la nazionale: ecco il motivo
Rabiot Milan, Deschamps avverte di uno stop precauzionale del centrocampista francese in ritiro con la nazionale: ecco il motivo
Arrivano notizie da monitorare per il Milan riguardo alle condizioni di Adrien Rabiot, centrocampista francese e punto di riferimento della squadra di Massimiliano Allegri. Il giocatore non prenderà parte all’allenamento collettivo della Francia, come annunciato dal commissario tecnico Didier Deschamps.
L’allenatore della nazionale francese ha spiegato la situazione con parole chiare: «Per precauzione». Una precisazione ribadita due volte, a conferma della volontà di non correre rischi. Il motivo dell’esclusione riguarda una leggera sensazione al polpaccio, dovuta probabilmente a un colpo subito nei giorni scorsi.
Ansia per il Milan
La notizia interessa direttamente anche il Milan, che osserva con attenzione l’evolversi delle condizioni del centrocampista. Rabiot, infatti, si è affermato come una delle pedine più importanti nello scacchiere rossonero, soprattutto nelle fasi decisive della stagione grazie alla sua leadership e alla sua continuità di rendimento.
Uno stop, anche solo precauzionale, rappresenta quindi un campanello d’allarme per il club, che spera di riavere il giocatore al meglio della condizione nelle prossime settimane.
Francia attesa dal Brasile
Nel frattempo, la Francia si prepara alla prossima sfida amichevole, in programma domani negli Stati Uniti contro il Brasile. Resta da capire se Rabiot potrà essere almeno a disposizione per la gara o se lo staff tecnico deciderà di preservarlo completamente.
Le prossime ore saranno decisive per valutare l’entità del problema e capire se si tratta soltanto di una precauzione o di qualcosa che potrebbe richiedere tempi di recupero più lunghi.
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