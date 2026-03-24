Milan in nazionale, Rabiot e Maignan impegnati con la Francia: ecco quando giocheranno i due nazionali

Milan in nazionale, Maignan e Rabiot protagonisti nella tournée americana della Francia in vista della rassegna iridata

L’ultimo stop del campionato prima della volata finale è arrivato, svuotando parzialmente i campi di Milanello per dare spazio agli impegni delle selezioni nazionali. Sono tredici i calciatori rossoneri precettati dai rispettivi commissari tecnici per questa finestra di marzo 2026, un appuntamento cruciale per testare la condizione fisica e l’intesa tattica. Se per i veterani di Massimiliano Allegri si tratterà principalmente di test amichevoli di lusso, per i giovani talenti dell’Under 21 e dell’Under 20 la posta in palio sarà altissima, con in palio i pass decisivi per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Tra i profili più attesi ci sono senza dubbio i pilastri della nazionale transalpina, che approfitteranno della sosta per una prestigiosa tournée negli Stati Uniti, paese che ospiterà proprio i prossimi Mondiali. «Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia): Francia-Brasile, giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) – Amichevole», recita il programma dei Blues, impegnati in una sfida dal sapore storico contro i verdeoro.

Milan in nazionale, il calendario dei big: da Boston a Washington

Il percorso dei francesi oltreoceano proseguirà poi con un altro test di alto livello contro una delle formazioni più ostiche del Sudamerica. Il secondo appuntamento per il portiere e il centrocampista rossonero è fissato per il fine settimana: «Francia-Colombia, domenica 29 marzo ore 20.00, Washington (USA) – Amichevole». Questi match rappresentano un’occasione d’oro per respirare l’atmosfera dei grandi stadi americani prima della competizione ufficiale.

Mentre l’Inter di Cristian Chivu e il Napoli monitorano con apprensione i propri nazionali, Allegri spera che i suoi tredici “ambasciatori” possano tornare alla base senza intoppi fisici. La gestione delle energie in questi viaggi intercontinentali sarà fondamentale per presentarsi al meglio alla super sfida del Maradona contro Antonio Conte, vera e propria prova del nove per le ambizioni scudetto del Milan.