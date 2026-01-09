 Rabiot parla così a SportMediaset al termine di Milan Genoa
Rabiot a Mediaset: «Abbiamo rischiato di perdere e non deve succedere. Scudetto? Siamo ancora a gennaio…»

Rabiot

Rabiot al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset per commentare la sfida tra Milan e Genoa

Adrien Rabiot, al termine di Milan-Genoa, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per commentare la partita andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

Sul pareggio: «Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol. Nel primo tempo potevamo fare meglio, soprattutto sotto porta. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma alla fine abbiamo rischiato di perderla e non è una cosa che deve succedere. C’era tempo per creare occasioni, avevamo la partita in mano, dobbiamo fare meglio in certe situazioni». 

Sulle difficoltà dei primi tempi: «Ci diciamo sempre di partire bene, a volte non ci siamo con la testa. Nei secondi tempi facciamo meglio, ma non possiamo giocare solo 50 minuti a partita. Continueremo a lavorare su questo, sulla mentalità. Oggi abbiamo creato tanto nella ripresa».

Sullo Scudetto: «Siamo a gennaio, si gioca fino a maggio, ci sono tante partite e tanti scontri diretti. Dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo recuperare le energie per domenica. Siamo lì, non siamo preoccupati».

