Rabiot Marsiglia, De Zerbi esalta l’ex obiettivo del mercato Milan: «E’ decisivo, ci vorrebbero cinque come lui»

Rabiot Marsiglia, De Zerbi esalta l’ex obiettivo del mercato Milan in conferenza stampa: «E’ decisivo, ci vorrebbero cinque come lui»

De Zerbi in conferenza stampa ha esaltato Rabiot dopo il primo gol segnato dall’ex Juve contro con la maglia del Marsiglia.

Queste le parole dell’allenatore sull’ex obiettivo del mercato Milan.

DE ZERBI SU RABIOT– «Ci vorrebbero due, tre, quattro o anche cinque Rabiot. Gli ho chiesto se avesse un fratello come lui, ma mi ha detto che non gioca a calcio. Che segni o meno, per noi resta un giocatore decisivo. Vogliamo che tutti migliorino le statistiche. Per la sua qualità e le sue caratteristiche, Adrien ha questa capacità di segnare. Deve sfruttarla, ma non deve diventare un’ossessione. Gli attaccanti ovviamente devono fare di più, anche Greenwood che ha segnato 10 gol deve puntare a segnarne 20 o 25».