MN24 Rabiot e Pulisic non si fermano, presenti a Milanello: nonostante il giorno di riposo. Obiettivo recupero per Parma

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Pulisic

Rabiot e Pulisic puntano a rientrare il prima possibile in campo: presenti a Milanello nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri

Nonostante la vittoria cruciale ottenuta ieri contro la Roma e il meritato giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri all’intera rosa, il centro sportivo di Milanello ha visto due presenze illustri: il centrocampista francese Adrien Rabiot e l’esterno offensivo statunitense Christian Pulisic. Il gesto di estrema professionalità dei due Diavoli sottolinea la ferma determinazione a bruciare le tappe e accelerare il loro rientro in campo dopo gli infortuni rimediati.

La Corsa Contro il Tempo per il Rientro

Sia Rabiot, mediano di rottura e geometrie, rientrato acciaccato dagli impegni con la Nazionale francese per una lesione al soleo, sia Pulisic, l’ala rapida e tecnica, pedina fondamentale dello scacchiere rossonero e noto per la sua esplosività sul bicipite femorale, stanno seguendo programmi di recupero intensivi e personalizzati.

La loro presenza nel centro sportivo, in una giornata in cui il resto dei compagni beneficiava del break post-partita, è un chiaro segnale inviato sia allo staff tecnico che ai tifosi. L’obiettivo primario del Milan è evitare rischi, soprattutto in vista della prossima sosta per le Nazionali, e riavere i due talenti al 100% per i successivi impegni di campionato. L’importanza dei due calciatori nel sistema di gioco di Allegri è innegabile: l’equilibrio e la fisicità del francese a centrocampo, uniti alla fantasia e ai gol dell’americano in attacco, sono elementi cruciali per il club che punta al vertice della Serie A.

Professionalità e Occhi Puntati sul Calendario

L’impegno di Rabiot e Pulisic a Milanello riflette lo spirito di sacrificio che si richiede ai giocatori di alto livello, specialmente in un momento delicato della stagione in cui la squadra ha bisogno di recuperare i pezzi pregiati.

Lo staff medico rossonero sta monitorando la situazione con estrema cautela. Per entrambi si spera in un rientro che anticipi la sosta di novembre, in modo da poter concedere loro minuti importanti prima della ripresa del campionato. Il lavoro svolto in autonomia oggi, lontano dai riflettori ma con grande dedizione, è la testimonianza che la volontà di tornare in campo è forte e che la lesione muscolare non ha scalfito la loro professionalità. I tifosi del Diavolo, galvanizzati dalla vittoria sulla squadra capitolina, possono contare su due campioni che non lasciano nulla al caso pur di tornare a disposizione di Allegri.

