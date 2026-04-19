Rabiot a DAZN: «A questo punto non si tratta di essere guariti. Importante raggiungere l’obiettivo, ma abbiamo sbagliato troppo»

Rabiot a DAZN ha commentato il successo al Bentegodi dei rossoneri nel match della 33a giornata di Serie A. Le sue parole

Al termine di Hellas Verona-Milan, match vinto dai rossoneri grazie alla rete decisiva, Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra. Il centrocampista francese, tra i migliori in campo, ha sottolineato l’importanza del risultato, pur evidenziando alcuni aspetti da migliorare sotto il profilo del gioco.

ANALISI DELLA PARTITA – «Non è una questione di essere guariti, a questo punto della stagione è importante vincere e prendere i punti per raggiungere l’obiettivo. Ma abbiamo sbagliato troppo, sulle ripartenze potevamo fare meglio e poi ci stanchiamo di più inutilmente. Dobbiamo lavorare su questo ed essere più tranquilli. Avevamo parecchi palloni su cui ripartire dove potevamo fare meglio. Ok la vittoria, ma potevamo fare di più sotto il punto di vista del gioco».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «No, l’abbiamo messo alle spalle. Siamo giocatori, conosciamo bene il calcio. Quell’obiettivo è andato, ora dobbiamo essere concentrati sulla Champions. Possono capitare delle difficoltà e un avere un po’ di stanchezza. Dobbiamo rimanere uniti come stasera, anche se non abbiamo giocato bene lo spirito era quello e ci ha portato i tre punti. La mentalità va bene, dobbiamo migliorare il gioco».

IL RAPPORTO CON ALLEGRI – «Sì, non è nemmeno una questione. Poi cosa farà il mister non lo so, lo può dire solo lui. Come ho detto, il mister ci ha dato tanta forza e fiducia in questa stagione. Per raggiungere l’obiettivo lo dobbiamo fare per noi e per i tifosi, ma anche per il mister e per lo staff, tutti questi che lavorano ogni giorno per noi. Poi il resto, chi andrà via a fine stagione non lo so. Ma finché non è raggiunto l’obiettivo dovremo essere tutti dentro».

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