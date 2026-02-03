Rabiot a Dazn: «Stasera potevamo segnare anche più gol. Il nostro obiettivo minimo è questo…»

Rabiot, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Bologna e Milan

Adrien Rabiot, alla conclusione del match tra Bologna e Milan, sfida valevole per 23esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla partita: «La partita era semplice, all’inizio non tenevamo i palloni davanti. Ma in uno contro uno potevamo fare gol in ogni momento. Nel secondo tempo potevamo fare anche meglio, tecnicamente, ma è una bella vittoria che ci dà fiducia»

Sui prossimi impegni del Milan: «Tutte le partite sono importanti, dovevamo prenderci questi tre punti per staccare dal quinto posto. L’obiettivo minimo è il quarto posto e con questa vittoria abbiamo allungato. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, uniti. Poi vedremo alla fine dove saremo»