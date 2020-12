Quotidiano Sportivo: tentazione Milik per il Milan, ecco il vice Ibrahimovic

Quotidiano Sportivo: il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic. Tra i tanti nomi ecco quello di Milik in forza al Napoli

Il Milan, oltre a voler completare il reparto difensivo: Simakan in pole rispetto a Kabak e Lovato, sarebbe intenzionato a prelevare anche un vice Zlatan Ibrahimovic.

Tra i tanti nomi come Edouard, Scamacca e Jovic, spunta nuovamente quello di Milik, attaccante in forza al Napoli. Il polacco sarebbe l’identikit perfetto per il Diavolo, ma le concorrenti sarebbero diverse, su tutti l’Atlantico Madrid. Lo riferisce il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina.