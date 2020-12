Sport Mediaset, Edouard del Celtic possibile vice-Ibra al Milan

Odsonne Edouard è più di una suggestione in Casa Milan: l’attaccante del Celtic Glasgow potrebbe essere il vice-Ibra designato

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan starebbe penando ad Odsonne Edouard come possibile vice-Ibra per l’imminente calciomercato invernale. Il centravanti francese di origini guyanesi è stato avversario dei rossoneri nel girone di Europa League lasciando il segno negli occhio dei talent scout come fatto in precedenza da Hauge.

La stagione fallimentare del club scozzese, fuori dall’Europa e dietro i Rangers in campionato, potrebbe ulteriormente spingere verso una rivoluzione che dovrebbe così spingere Edouard, 37 gol e 21 assist in 67 presenze in Scozia, al Milan a gennaio.