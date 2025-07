Kessie, l’ex Milan può davvero tornare in Serie A! Un club pronto ad insistere per il centrocampista

Kessie, l’ex centrocampista del Milan può tornare in Italia: la Fiorentina nei prossimi giorni aumenterà il pressing. La situazione

Il calciomercato estivo entra nel vivo e la Fiorentina si conferma tra le protagoniste indiscusse, con un occhio di riguardo al proprio centrocampo. Dopo aver assicurato il riscatto di Fagioli e aver accolto Fazzini, la squadra di Stefano Pioli punta ora un nome di peso: Franck Kessié. L’indiscrezione, riportata da Gianluca Di Marzio, rivela che i viola intensificheranno i contatti nei prossimi giorni per cercare di convincere l’ex centrocampista del Milan a fare ritorno in Serie A.

Kessié, il “Presidente” e il Suo Legame con Pioli

Il nome di Franck Kessié evoca ricordi indelebili nella mente dei tifosi del Milan. Per anni, l’ivoriano è stato il motore inesauribile del centrocampo rossonero, guadagnandosi l’appellativo di “Presidente” per la sua leadership e la sua capacità di dettare i ritmi di gioco. La sua potenza fisica, unita a una notevole visione di gioco e a una precisione sui calci da fermo, lo ha reso un elemento cruciale. Non è un caso che la sua migliore stagione in rossonero, culminata con la vittoria dello Scudetto 2021/2022, sia avvenuta proprio sotto la guida di Stefano Pioli. Questo legame speciale tra Kessié e l’attuale tecnico della Fiorentina potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa, fungendo da leva emotiva per il ritorno del centrocampista nel campionato italiano.

Il Mercato della Fiorentina: Strategie e Obiettivi

La Fiorentina sta dimostrando grande ambizione in questa sessione di mercato. L’arrivo di un giocatore del calibro di Franck Kessié non sarebbe solo un rinforzo tecnico di primissimo livello, ma anche un chiaro messaggio alle altre squadre sul progetto sportivo della società viola. Il centrocampo è un reparto che la Fiorentina intende rinforzare notevolmente, e dopo le prime mosse in entrata, l’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella. La dirigenza viola, consapevole delle difficoltà economiche e delle complicazioni contrattuali legate al giocatore, cercherà di trovare una formula che possa soddisfare tutte le parti in causa. Il nodo principale, come spesso accade con i calciatori provenienti da campionati ricchi, sarà l’ingaggio, ma la volontà del giocatore e il desiderio di tornare a lavorare con Pioli potrebbero fare la differenza.

Il Nuovo Milan: Tare e Allegri al Lavoro

Mentre la Fiorentina insiste per Kessié, il suo ex club, il Milan, ha intrapreso una nuova era sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tare, con la sua comprovata esperienza e visione, e Allegri, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici, stanno definendo le proprie strategie per il futuro. La partenza di Kessié dal Milan ha lasciato un vuoto importante, ma ora i rossoneri guardano avanti, con l’intento di costruire una squadra competitiva e vincente. Sarà interessante osservare come le mosse di mercato della Fiorentina e del Milan si intersecheranno in questa fase cruciale della stagione.

La corsa a Kessié si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena. Riuscirà la Fiorentina a riportare il “Presidente” in Serie A e a riunirlo con il suo mentore Stefano Pioli? I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’esito di questa affascinante trattativa di mercato.