Di Marzio: «Simakan in cima alla lista, poi altri due nomi per la difesa»

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato del calciomercato del Milan del rinnovi dei contratti

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato del calciomercato del Milan su williamhillnews.it: «Il Milan è primo in classifica e oggi la società lavora per puntellare la rosa: la priorità è l’acquisto di un difensore centrale, con il nome di Mohamed Simakan in cima alla lista.

Dopo il tentativo non andato a buon fine durante la scorsa sessione di mercato, i rossoneri preparano un nuovo assalto per il 2000 dello Strasburgo. In lista ci sono sempre anche Kabak dello Schalke 04 e Lovato del Verona.

Attenzione poi al vice Ibra: se il mercato dovesse offrire delle opportunità interessanti, i rossoneri non si faranno trovare impreparati. Tra i desideri di casa Milan, non possono mancare i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, in scadenza a giugno 2021».