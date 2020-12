Questo Milan non molla mai: 5 gol segnati nei minuti di recupero

Ieri sera contro la Lazio è arrivato il 5° gol segnato dal Milan nei minuti di recupero che ha regalato ai rossoneri i tre punti

È un Milan che non puoi mai dare per morto. I rossoneri, nonostante le difficoltà, raccolgono contro la Lazio una vittoria preziosissima che permette di mantenere la testa della classifica fino al 2021.

Una vittoria maturata grazie al gol di Theo Hernandez nei minuti di recupero. È la 5° rete segnata dai rossoneri nell’extra-time in questa stagione, 4 delle quali in Serie A. In totale la squadra di Pioli ha guadagnato 4 punti nel recupero in questo campionato.