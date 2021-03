Quagliarella stupisce in allenamento: il capitano vuole Milan-Sampdoria

Fabio Quagliarella non si risparmia nemmeno in allenamento: messaggio chiaro all’allenatore, il capitano vuole esserci in Milan-Sampdoria

Fabio Quagliarella non si ferma nemmeno nella sosta per le nazionali. Il capitano della Sampdoria dà il massimo in allenamento, mandando un bel messaggio a Claudio Ranieri, a Massimo Ferrero e, chiaramente, al Milan, prossimo avversario.

L’attaccante vuole essere titolare contro i rossoneri e convincere il presidente blucerchiato ad avviare la pratica rinnovo di contratto. Momento d’oro per Quagliarella che nella seduta di ieri ha messo a segno un gol in rovesciata e un altro paio di reti di ottima fattura, come riporta il Secolo XIX.