Qatar 2022, Italia testa di serie ai gironi

Qatar 2022, Italia testa di serie ai gironi: manca ancora un piccolo passo e poi l’obiettivo sarà raggiunto, andiamo a vedere come.

RANKING FAVOREVOLE- 4-0 all’Estonia ed ora l’Italia è vicinissima a diventare una delle teste di serie per il sorteggio dei gironi dei Mondiali in Qatar nel 2022. Come spiega La Gazzetta, per essere teste di serie saranno sufficienti due pareggi con Polonia e Bosnia, oppure un successo in una delle due sfide.

SORTEGGIO A DICEMBRE- Sorteggio il 7 dicembre a Zurigo. Dieci le teste di serie per i 10 gruppi da comporre. Per ora al sicuro Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna e Croazia. Con i risultati di ieri, avanzano Italia, Danimarca e Germania.