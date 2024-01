Pulisic svela il RETROSCENA durante la firma: «È stato indimenticabile». Le parole del rossonero

Il rossonero Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il premio “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023 svelando il retroscena durante la firma con il Milan.

RICORDO SPECIALE – «Il giorno in cui ho firmato con il Milan. E’ stata davvero un’emozione forte. Avevo mio padre, alcuni amici e familiari qui a Milano. E’ stato davvero un giorno indimenticabile»

L’INTERVISTA COMPLETA DI PULISIC